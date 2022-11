Galilea Montijo habla de su experiencia respecto a las medidas de discriminación del Medio Oriente

Ciudad de México.- Galilea Montjo se solidarizó con las mujeres que viven en Qatar y compartió sus experiencias personales al visitar a los Emiratos Árabes Unidos.

yo no estoy de acuerdo, como todo el mundo, pero son países que tienen una cultura que no somos nadie tampoco para juzgar. Estoy en contra obviamente de cómo viven allá y de la manera en que… a mí me ha tocado estar en Dubái en Abu Dabi, y sí se siente un ambiente, sobre todo para la mujer”

dijo la conductora de televisión durante su más reciente encuentro con la prensa.

Posteriormente Montijo contó: “una amiga, salíamos del hotel, e intentó subirse en un carrito de golf porque te llevaban de un lado al otro y le dijo ‘no, tú no, tu marido’, fue como ‘¿por?’, entonces sí se siente obviamente la discriminación sobre todo hacia la mujer. Lo sientes desde que vas en el avión, le pedías tu algo a la señorita y como que no te contestaba, pero lo pedía el hombre y llegaba. Es una cultura que nosotros no entendemos”.

Medidas de equipos

Sobre las medidas que han tomado algunos equipos, como por ejemplo el caso de la selección de Irán que no quiso interpretar su himno nacional por respeto, Galilea comentó: “Yo creo que cada vez el mundo se une, se abre, sobre todo ellos que tienen una cultura, no sé, no sé, no me gusta opinar de eso, pero lo único que te puedo decir es que estamos en contra de la discriminación total”.

Finalmente, la presentadora manifestó que no viajó a la Copa del Mundo 2022, dado a que considera que ella sería una de las castigadas dado a que le encanta beber y mostrar su figura. “Imagínate con tanta gana del alcohol, y que no (se pueda), no, a mí no, y sin enseñar, no mi amor”, dijo con una gran sonrisa antes de retirarse del lugar.