Galilea Montijo fantasea con besar a estas dos mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo no puede mantenerse alejada de la polémica, pues la conductora de “Hoy” dijo en el programa en vivo que tiene ganas de besar en la boca a dos famosas.

Durante la sección “Desayunando y chismeando”, la famosa compartió la mesa con Shanik Berman, Paul Stanley y Marlene Favela.

Ahí, los conductores comentaron que la cantante de reguetón Anitta acaba de declararse bisexual, e incluso pasaron una exclusiva en la que relataba que fue rechazada por la estrella musical Ivy Queen.

Fue en ese momento en que Shanik le preguntó a Galilea si estaría dispuesta a besar a una mujer.

“Sí, pero a ti no (…) No eres de mi tipo, no me gustan las güeras”, contestó Montijo.

Dejó en claro que a quien sí besaría sería a Marlene Favela, quien se quedó boquiabierta con el comentario de Galilea.

A Marlene sí le daría un beso”, dijo la conductora de “Hoy”.

Pero la cosa no acaba ahí, pues también admitió que ha querido besar a Andrea Legarreta desde hace mucho tiempo, pero que nunca ha aceptado.

“¡Ya déjate besar, Andrea!”.

Shanik “se la devolvió” a Galilea, pues dio que ella sí la besaría a ella a pesar de que la rechazó. La conductora divagó un poco evadiendo su proposición hasta que aceptó que tal vez lo haría “en una de esas”.

Aunque todo parecía haberse dicho en tono de broma, Galilea ya ha causado polémica por sus declaraciones sobre besar mujeres, pues lo ha sugerido en ocasiones anteriores durante el programa.