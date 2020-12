Galilea Montijo estaría devastada; revelan que su esposo le puso ¡los cuernos y tuvo un hijo!

CIUDAD DE MÉXICO.-Galilea Montijo y su esposo, Fernando Reina Iglesias, estarían pasando por un duro momento, revelan.

El periodista Jorge Carbajal comentó que le llegó información muy delicada de la pareja.

"Me llegó información delicada, me dicen que Fernando le puso lo cuernos a Galilea Montijo, pero desde hace ya tiempo, le ha estado poniendo los cuernos constantemente... Ella viajaba mucho por trabajo, entonces él por su lado estaba en otros rollos, yo no sabía ni en qué trabajaba, lo que sí sabía era que andaba mucho en el tema de los deportes extremos", detalló.

Agregó:

"Está medio feo pero tiene un cuerpazo. El caso es que durante mucho tiempo cada uno ha andado por su lado haciendo cosas, y entonces nos dicen de que -supuestamente-le había puesto los cuernos a Galilea y había tenido un hijo fuera del matrimonio, muy chiquito el niño".

Carbajal dice que la mujer es casada y que hasta ahora no sabe si el marido está enterado.

"Lo que sí se sabe es que ambos (Fernando y la mujer) trabajan para el gobierno de Atizapán, municipio donde vive Galilea y él. Tengo entendido que Fernando Reyna es Tesorero de Atizapán, no tiene cualquier puesto, se encarga del dinero".

Por último el periodista dice la mujer que está en la relación es joven y muy guapa.

"Tengo entendio que, incluso, llegó a participar en un certamen de belleza, no sé cuál, pero participó en uno. Ahora, quiero aclarar, no está confirmado, pero hay dos opciones: una, que Fernando le puso los cuernos a Galilea y tuvo un hijo o la otra es que pudiera ser una información que se está colando en Atizapán como forma de pleito político".