Galilea Montijo desmiente mala relación con Marisol González

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo salió de las instalaciones de Televisa San Ángel para responder a las interrogantes de los reporteros que la esperaban en el lugar, luego de que se informara que la conductora no toleraba a su colega Marisol González.

Tras confirmar que su compañera del matutino Hoy regresa este miércoles al programa luego de dar positivo a Covid-19 hace algunas semanas, Montijo tomó la controversia con humor y respondió:

“El Kaffie, ya sabes cómo es, hasta le dije ‘mijo, yo creo que tu informante…’, porque ya le hemos visto varias notas muy malas, y ya le dije ‘creo que tu informante te anda pasando unas notas muy gachas, no te quemes así, mejor pregúntame’. Yo creo que él tiene toda la confianza de todos los años que hemos trabajando juntos que sabe que lo quiero, de preguntarme si algo es cierto o es mentira…”.

Inmediatamente después, Galilea aclaró la relación que mantiene con Marisol. “O sea, y ya después de dos años, o sea, a lo mejor al principio podía pensar la gente, aparte, yo conozco a Marisol desde que iba acompañando a no recuerdo a quién en Vida TV, o sea imagínate desde dónde la conozco… y nada, lo que pasa es que probablemente es porque no nos toca mucho interactuar a cuadro, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal […] Ya a nuestra edad andarnos peleando como chiquillas de kínder está medio feo”.

Por otra parte, ante la pregunta de una reportera con respecto a que ella dijo que estaba de acuerdo en que Twitter le cerrara su cuenta a Paty Navidad, la conductora contradijo esta información.

“No, no, yo nunca dije de Paty Navidad, ¡pobre mujer!, ¡ya déjenla en paz!, yo siempre he dicho que cada quien es libre de decir y de hacer lo que quiera, que de parte de Twitter, que están cerrando esto porque a la gente se le malinforma, eso es otra cosa, lo que yo pienso, lo que yo creo, nada más digo que si Twitter (va a cerrar cuentas), pues sea parejo pa todos, porque circula mucha mala información en las redes sociales, no nomás a la pobre de Paty Navidad, si lo van a cerrar que sean parejos pa todos los que realmente están malinformando… ¿no Kaffie?”, terminó el tema con una gran sonrisa.