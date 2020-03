Galilea Montijo demuestra que se puede ser mejor amiga de la ex de tu pareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un momento en familia en la que aparece con su esposo, hijos e incluso la ex esposa de Fernando Reina.

‘‘Tiempo en familia’’, escribió la conductora al pie de la foto en la que se le ve a todos pasar un buen tiempo, incluso se puede ver a Paola Carus con una gran sonrisa y a Gali tirando un beso a la cámara.

Al parecer no existe ni una enemistad entre ellas, por lo contrario hay quienes aseguran que se llevan de maravilla, tanto que comparten momentos juntas.

El fin pasado la conductora del programa "Hoy" y su familia asistieron al Abierto Mexicano de Tenis que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.

Ahí fue que Montijo compartió una selfie a lado de Carus y todos sus hijos dejando claro que no hay problema en pasar momentos juntas con la familia.

Cabe señalar que la presentadora ya habría hablado de su relación con Paola y explicó el motivo por el cual se llevan bien: el amor por los hijos en común.

Por su parte, usuarios de la red sosciale no dudaron en dejarle mensajes de admiración a Galilea por ser lo suficientemente madura como para no tener problema alguno en convivir con la ex de su esposo.