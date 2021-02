Galilea Montijo confirma que tiene coronavirus ¡otra vez!

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo confirmó que dio positivo al coronavirus otra vez, durante una transmisión en vivo en el programa Hoy.

La conductora expuso que tras iniciar síntomas de Covid-19, acudió a realizarse una prueba rápida, la cual le confirmó que se había reinfectado del virus.

Durante la transmisión del programa matutino de Televisa de este martes, la tapatía reveló que su hijo Mateo también está infectado de coronavirus y durante la madrugada tuvo temperatura.

Me hice la prueba rápida y salí positiva, le habló de inmediato a la productora (de Hoy). Mi responsabilidad y la de cualquiera es estar en casa, ya cuando llegan los resultados pues que sí, otra vez positivo, externó.

Montijo aseguró que le sorprendió el resultado de la prueba rápida, pues desde su recuperación no ha dejado de cuidarte para evitar contagiarse nuevamente.

Ayer por la madrugada me dieron nauseas. Me desperté muy temprano pensando que algo me había caído mal. Todavía el domingo estaba haciendo ejercicio, apuntó.

Tras ser cuestionada por su compañera Andrea Legarreta, sobre si había tenido nuevos síntomas en este nuevo contagio, respondió: “El dolor del cuerpo, un dolor de garganta espantoso. A diferencia del otra vez no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo, porque el dolor de cabeza, la vez pasada, fue terrible”.

Hasta ahora, agregó, no ha presentado fiebre, a diferencia de su pequeño Mateo, quien pasó una mala noche al registrar altas temperaturas.

La conductora del programa Hoy, indicó que su esposo no dio positivo a la prueba de Covid-19, por que lo que fue enviado a ‘dormir a la tina’.

El periodista Ález Kaffie, apenas este lunes escribió en redes sociales que Galilea se había ausentado del programa tras haber presentado síntomas de coronavirus.