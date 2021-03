Galilea Montijo confirma que su esposo también tiene Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy a través de un enlace en vivo para revelar que en las próximas horas volverá a realizarse la prueba para detectar si en su cuerpo aún existen rastros de su contagio de Covid-19.

Con una gran sonrisa y con algo de tos, la titular del matutino de Televisa reveló que su esposo también resultó contagiado de esta enfermedad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Yo que sé con este virus, les quiero contar quiero contar que el día de hoy vienen a hacernos la segunda prueba a Mateo, a mi esposo Fer, que resulta ser, se acuerdan aquella vez que les dije que gracias a Dios había salido ‘positivo’, pues nanais, tres días después le hacemos la prueba y salió también ‘negativo’, entonces los 3 encerrados”, dijo Gali sin notar que explicó los resultados al revés, pero sus compañeros la corrigieron.

Después de aclarar que será por la noche o hasta el día de mañana cuando conozca los resultados, la conductora confesó que esta ocasión tuvo síntomas más fuertes que la primera vez que se contagió.

“Todavía estoy como de ‘tengo mocos mana’, si me pegó mucho más fuerte que la vez pasada, una tos espantosa, de esas que te da dolor de cabeza, los oídos los traes tapados todo el día, pero dentro de todo te puedo decir que estamos muy agradecidos porque nos ha dado ese Covid por segunda vez más fuerte que la otra vez, pero gracias a Dios estamos estables y sí me ha pegado en cuanto a tos, garganta, estuve varios días tirada en la cama, Mateo en los primeros días, Fer ayer y antier también se sintió mal, ahora no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte”, explicó.

Finalmente, Gali ofreció una disculpa por no contestar los mensajes y llamadas de sus compañeros del matutino, aunque les agradeció el que siempre estén al pendiente de su salud.

“Los extraño mucho, al ratito les aviso (los resultados)”, externó Montijo antes de culminar con el enlace.