Galilea Montijo condena maltrato a la abuelita de Thalía

Ciudad de México.-Galilea Montijo se mostró molesta y condenó el maltrato al que fue sometida Doña Eva Mange, abuela de Thalía, luego de que la cantante y su hermana Laura Zapata denunciaran públicamente este hecho.

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, la conductora externó su descontento con la forma en que trataron a Doña Eva en el asilo donde se encontraba y confesó su deseo de cuidar a algunos adultos mayores.

“Me parece terrible el maltrato a cualquier persona, pero sobre todo a gente indefensa, pues es terrible, yo te puedo decir que el sueño que tengo algún día es poder tener una casa, no asilo, sino una casa donde pudiera yo tratar aunque sea a 5 abuelitos como ellos se merecen, porque hay muchos abuelitos desprotegidos, de hecho la asociación que yo ayudo, es gente sola, es gente que no la ayudan familiares o que no tienen familiares, no sé… es algo que yo nunca he entendido que por qué luego se quedan solos”, comentó.

Por otra parte, la titular del matutino Hoy también fue cuestionada por el reciente encontronazo que sostuvo Eduardo Yáñez con un reportero del programa Venga la Alegría, y aunque dijo estar en contra de la violencia, manifestó su cariño por el actor de telenovelas.

“Yo a Eduardo lo quiero mucho, conmigo fue un caballero cuando hicimos la telenovela juntos… él lo sabe que tiene un carácter muy fuerte, y también quienes lo conocen, digo, si saben que es cerillito, pues también ve tu a saber qué le preguntaron… no lo estoy defendiendo eh, porque yo estoy en contra de la violencia, sé que ustedes también hacen su chamba”, concluyó.