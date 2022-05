Galilea Montijo aparece con Sebastián Yatra

ESTADOS UNIDOS.- Galilea Montijo es una de las conductoras más importantes del país, gracias a su larga trayectoria en la televisión mexicana, con cada una de sus participaciones en el programa ‘Hoy’ se ha ganado el corazón del público.

El pasado 16 de mayo, la presentadora estuvo ausente del programa matutino, por lo que desató polémica de que podría haber salido, pero realmente se encontraba en Nueva York para tener una participación especial en el reconocido programa ‘Despierta en América’.

Durante esta dicha presentación “Gali” también estuvo acompañada por Eugenio Derbez, pero todo parece indicar, que los conductores tuvieron un after y siguieron conviviendo para pasar un rato agradable.

Montijo compartió por medio de su cuenta de Instagram, una grabación donde aparecía a lado de Sebastián Yatra realizando un brindis, al parecer seguían festejando el Día Internacional de ‘Despierta en América’.

Yo te quiero @sebastianyatra” escribió en la publicación.

En la grabación ambos artistas aparecen con una bebida preparada y posando frente a la cámara, la conductora hizo evidente la bonita amistad que mantiene con el cantante colombiano.

Durante su estancia en ‘La Gran Ciudad’ la conductora se dio el tiempo de poder acercarse a sus seguidores a brindarles autógrafos y por supuesto tomándose foto con el fin de consentirlos.

Galilea Montijo le reclama a Natalia Téllez

Hace apenas unos días que Galilea Montijo se unió al grupo de conductoras del reconocido programa ‘Netas Divinas’, en una de las transmisiones, la conductora le reclamó a Natalia Téllez por haberse “alejado” de ella.



"Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerles límites y entonces llego al punto de, no desechar, pero alejarme de gente que quiero mucho porque no tuve la valentía de hablar como un adulto”, explicó Téllez.