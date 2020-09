¡Galilea Montijo afirma que desea salirse del programa 'Hoy'!

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde del pasado jueves Galilea Montijo fue abordada por la prensa a las afueras de las instalaciones de Televisa donde habló sobre ciertos detalles en la producción del programa ‘hoy’.

Luego de que un reportero le cuestionara sobre la posible salida de Magda Rodríguez, quien funge como actual productora del matutino, y si ella había pensado en tomar un descanso.

‘’Cada año le pido a la empresa si me deja salir, pero la empresa me dice ‘’No, quédate otro año, quédate otra vez con esta producción’’ y yo la verdad hago lo que la empresa me pida, yo siempre les he dicho ustedes que yo amo lo que hago, no es que esté cansada pero yo ya voy a cumplir 13, 14 años’’, expresó la conductora.