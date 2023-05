Galilea Montijo aclara relación con modelo español

Ciudad de México.- Galilea Montijo se reencontró con los medios después de los rumores de supuesto romance con el modelo Isaac Moreno, mismo que se acrecentaron después de unas imágenes de la pareja en la playa.

Aunque Montijo ya había hablado del tema, esta vez enfrentó las preguntas de los reporteros y aclaró el vínculo que mantiene con el joven.

Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo, con uno, con otro, lo que sí no está padre que empiecen a inventar historias, que si infiel, que inventa historias donde hay niños que leen, no está padre, yo siempre les he dicho, en esta historia de Fer y mía, aquí no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio, tenemos tres hijos que queremos, que amamos, que él sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo, sus hijos siempre van a ser mis hijos, y ante todo siempre hay respeto, entonces no está padre inventar historias solamente por vender”

Explicó la presentadora afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel.

¿Están saliendo sí o no?

Sobre las imágenes que circularon el internet, Galilea mencionó: “Me encanta que ponen una fotografía cuando nos conocemos, aparte yo dije ‘¡qué guapo chavo!’, ahí nos conocimos, pero no es de ‘hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir’, tampoco muchachos”.

Pero al escuchar los comentarios sobre su gusto por los galanes, Galilea aclaró cuál es el estatus de su relación con Moreno. “Ah no, (el buen gusto) eso siempre, claro mi amor… y la queso… Estoy bien, contenta, salimos, estamos conociendo, ojalá que se dé, y si no se da, muchachos les dije el otro día ‘hay muchachos, me divorcié, no me capé’”, manifestó.

Por último, la también actriz puso un alto las críticas que ha recibido por estar saliendo con un hombre más joven que ella.

“No está padre que si un hombre se divorcia, anda con alguien y se lo aplauden, no está padre que a uno como mujer, la sociedad, la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien, ¿perdón?, o sea, también tenemos derecho las mujeres y tenemos derecho a lo que sea, igual que los hombres. Ahora, no es un chavito eh, tiene 42 años y si fuera también más chavito ¿qué tiene?”, dijo Gali al respecto.