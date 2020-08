"Gaga Radio": La nueva faceta de 'Lady Gaga'

LOS ÁNGELES, California.- Después del lanzamiento de 'Chromatica', Lady Gaga está totalmente dispuesta a seguir promocionando de cualquier forma su disco y para ellos, en asociación con Apple Music, lanzará un programa de radio semanal llamado 'Gaga Radio' donde hablará de todo el proceso creativo de su nuevo album.

"Las últimas semanas he estado descubriendo diferentes en las que puedo ayudar desde casa, sé que puedo servir, a lo que yo llamaría, "la comunidad global", una que sé que tiene naturaleza amable, creo que es muy especial para mi corazón y para el corazón de muchos".

Agregó, "Así que he estado pensando en todas las formas en que puedo ser alguien que contribuya a la sociedad y al mundo. Estoy súper emocionada, emocionada de tener este espectáculo y esta oportunidad de tocar una increíble mezcla de música cada semana".

Gaga Radio se podrá sintonizar todos los viernes a las 2 p.m. ET / 11 a.m.PT en Apple Music, y el episodio debut será una con una discusión íntima con su colaborador de mucho tiempo BloodPop, quien revela su enfoque emocional para crear canciones como el éxito número 1 asistido por Ariana Grande "Rain on Me", que sirvió como una liberación emocional similar a " un exorcismo "para Gaga.