¿Por qué Gael García no votaría de nuevo por AMLO?

GUADALAJARA.- No se puede responsabilizar a un solo funcionario público por todos los problemas del País, afirmó el actor y director de cine Gael García Bernal durante su incursión en la Feria Internacional del Libro.



Durante un encuentro con medios, el histrión matizó su postura respecto al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En Twitter ha lanzado distintos señalamientos a la Administración federal, pero aclaró que su postura no puede limitarse a 180 caracteres.



"No es mesura, es complejidad", insistió. Cuando se le preguntó si volvería a votar por AMLO, contestó: "No, porque no se va a reelegir, espero, porque no tenemos reelección, ¿no?".



Sin hacer alusión directa AMLO, García Bernal expresó que la política la construyen los ciudadanos y son ellos los que deben defender su voz, defender su derecho a la libertad de expresión.

"Políticamente estamos en una situación en la que hay cierta horizontalidad, por eso es que cae un poco en un hueco o en una especie de boquete cualquier planteamiento que le ponga o le adhiera a cualquier representante público la responsabilidad máxima acerca de todas nuestras cosas, acerca de la felicidad, acerca de todas las cosas, ahí es donde nos equivocamos", apuntó."Existe tanto dolor en México y tanto dolor en Latinoamérica que suena hasta ridículo decir esto: pero creo que a final de cuentas hay una vuelta, un retorno a esa sensación y desde ahí es donde se agarra fuerza, hoy en día podemos tener una voz crítica, una voz independiente y los que tenemos chance de tener voz hay que defenderla, hacer todo lo posible para que todos la tengan, para que todos tengan la misma oportunidad de tener esa voz", completó el realizador.García Bernal está en la FIL Guadalajara para presentar esta noche Chicuarotes (Sexto Piso, 2019). La versión impresa de su segundo largometraje hace una revisión y reflexión sobre el ejercicio de filmación de "Chicuarotes", historia centrada en dos jóvenes sin oportunidades de San Gregorio Atlapulco, a unos kilómetros de Xochimilco.El realizador expresó que hacer cine es un acto de fe, un enamoramiento que no tiene muchas explicaciones prácticas."Es una especie de enamoramiento, un universo nuevo y en ese proceso escribo un relato de cómo es que se juntaron determinadas piezas claves de la película. Poco a poco empezamos a enamorarnos todos de las ganas de querer hacer la película, es raro cómo sucede porque no hay una consecuencia lógica, todo tiene una especie de descanso y despertar, de recapitular, de accidente, de dar la vuelta y encontrarse con otras conclusiones, otras ideas", completó.