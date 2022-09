Gael García trabajará en miniserie con Diego Luna y Eiza González

Ciudad de México.- El actor Gael García Bernal se encontró con los medios en su llegada de la Ciudad de México para trabajar en 'La Máquina' una miniserie en la que compartirá créditos con Eiza Gonzáles y su colega Diego Luna.

Ante los cuestionamientos sobre el proyecto, el artista se mostró hermético y solamente contó: “Divertido, bien, ahí vamos, todavía falta un ratito, pero ahí estamos, mucho de eso habrá que platicarlo después para dejarlo en suspenso”.

Respecto a lo que siente de volver a trabajar con Luna, el artista dijo:

Bien, muy bien, la verdad la llevamos muy bien, buenos, llevamos trabajando juntos, la verdad es que no hemos dejado de trabajar, pero ahora juntos actuando va a estar muy divertido”

Considera colaborar con Yalitza

Por otra parte, el actor no descartó poder compartir algún proyecto con la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio. “Colaborar con ella, pues sí, no sé, Yalitza es una persona maravillosa, una persona increíble, la conocí cuando estaban haciendo Roma y es una persona fantástica, increíble, muy buena onda, además muy inteligente”, explicó.

No obstante, García Bernal, externó todo su respeto por el trabajo que ha realizado el director Guillermo del Toro en el séptimo arte y al escuchar las preguntas sobre si cree que pueda ser como él, replicó: “No, dirigiendo no, él es un genio y no, los genios son inalcanzables”.

La situación con su madrastra

Cambiando radicalmente de tema, el actor dejó ver su descontento al escuchar el nombre de Bella de la Vega, viuda de su padre, y mientras los periodistas trataban de conocer cuál es su relación actual con ella, el artista indicó: “No, no hablemos de esas cosas por favor”.

Finalmente, Gael confesó qué es lo que más extraña de México. “Por lo general son los desayunos, y bueno, la familia y los amigos”, remató.