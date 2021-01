Gaby Spanic tiene Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Gaby Spanic se une a la lista de famosos que han dado positivo a Covid-19.

La actriz de telenovelas como “La Usurpadora” y “Soy tu Dueña” compartió la noticia a través de sus redes sociales, y además relató los síntomas que sufre a raíz del coronavirus.

En una transmisión en vivo, la venezolana que se contagió por los viajes que ha tenido que hacer por trabajo.

“La única que viajó fui yo y cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene covid-19 y yo tampoco tenía síntomas”, contó la actriz.

Sin embargo, al hacerse una segunda prueba cuando se dio cuenta que sí estaba contagiada.

Una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado”.

A diferencia de muchos de sus compañeros del medio, Gaby dice que no ha tenido síntomas graves, sólo una gripe normal, algo de insomnio y la voz ronca.

“Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”, mencionó.

La famosa permanecerá en cuarentena en su casa hasta que la próxima prueba de coronavirus salga negativa.