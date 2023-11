Gaby Spanic exige disculpa pública de Pablo Montero por intento de abuso sexual

Ciudad de México.- Gaby Spanic dio más detalles sobre el supuesto abuso sexual por parte de Pablo Montero cuando ambos estaban en el reality de ‘La casa de los famosos’.

En entrevista para ‘Siéntese quien pueda’, la actriz relató lo sucedido que vivió con el cantante, e incluso aseveró que su colega admitió su falta.

Pablo Montero yo lo conozco hace años, amigo, bueno amigo entre comillas, nos veíamos, qué se yo, pero lindo, siempre fue muy lindo conmigo, y estaba pasado de copas, y empezó a decirme que siempre yo le había gustado, yo estaba fumando, me agarró el cigarro y se cayó, me agarró los senos, por la cara, y quería besarme a la fuerza”

Relató Spanic sobre el supuesto abuso.

No es no

Al respecto de la reacción que ella tuvo, Gaby manifestó: “Yo empecé a pegar gritos, porque si tú estás tomada como mujer, eso no significa “estoy tomada, soy un objeto sexual, estoy disponible”, eso no significa eso. Me sentí muy mal, me puse a llorar, me puse a pegar gritos, yo me sentía abandonada en todos los sentidos”.

Sobre el motivo por el que levantó la voz hasta ahora, la protagonista de “La Usurpadora” explicó: “hoy sí lo puedo hablar, yo me fui a terapia, a mí me da coraje que me estén rayando como una mala persona, o que tenga problemas con el alcohol, ¿quién no se toma un trago?, o sea, no se hagan mustios, ah, pero Gaby no puede por ser Gaby Spanic la más fuerte”.

“Me denigraron la imagen a tal forma, fue tan feo lo que hicieron con mi imagen, no solamente a mí, con Niurka Marcos, con Paty Navidad, entonces ahorita sí me siento fortalecida, después de terapia, de hablarlo tranquilamente”, agregó.

Pide disculpas

En este sentido, Gabriela reveló que después de la agresión recibida por el intérprete de “Piquito de oro”, pudo hablar con él sobre esta situación.

“Yo le dije que estuvo mal, que me dolió mucho porque nos conocemos de hace mucho tiempo, que me sorprendió su actitud, y me pidió perdón, él lo aceptó, ojalá ahorita lo acepte, pida disculpas públicas, porque tantas Gabrielas no hay en el mundo y se le conocen casos”, declaró.

Finalmente, Spanic desveló el motivo por el que no recurrió ante las autoridades para denunciar a Montero.

“Me dicen ‘¿Gabriela por qué no lo denunciaste?’, hablé con abogados, ¿cuánto me cobraban?, para empezar 1 millón de pesos, y eso me pasa a mí que soy figura pública, imagínate a la gente humilde, que no tiene cómo pagar un abogado, ¿por qué hay tanto feminicidio?, tantos crímenes impunes”, remató.