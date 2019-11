Gaby Spanic enfrenta demanda penal tras perder pleito legal

Gaby Spanic ha recibido una muy mala noticia este viernes, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidiera absolver al periodista Gustavo Adolfo Infante por daño moral.

El encargado de dar a conocer la información fue el mismo comunicador, quien durante su programa de televisión reveló: “El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el día de hoy me absuelve de toda responsabilidad de una demanda que interpuso la actriz Gabriela Spanic en mí contra, por lo que yo dije de ella, no tengo ningún tipo de responsabilidad, es decir que le ganamos la demanda a Gabriela Spanic”.

Conjuntamente, el periodista contó: “Pretendía una cantidad económica, como la señora tiene cinco o seis años que no trabaja, pues la manera en que ella pretende ganar dinero es demandando periodistas, diciendo que yo la difamé, que yo hablé de ella, que acabé con su reputación, que por eso no le dan trabajo, no le dan trabajo por conflictiva, que fue lo que yo dije el día uno y continúo diciéndolo, y yo dije, prefiero ir a la cárcel que ofrecerle una disculpa pública, que después me pidió ella”.

Por último, Infante dejó entrever que esta situación legal no acabará con esta resolución, pues ahora él procederá legalmente contra la artista de las telenovelas.

“Estamos en condiciones de decirle a la señora Spanic, por si sus abogados no lo han dicho, ya la demandamos penalmente”, concluyó.