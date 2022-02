Gaby Spanic acude a sus fanáticos para pedir ayuda por un ser querido

CIUDAD DE MÉXICO.- Gaby Spanic es una de las actrices con más renombre y trayectoria en la televisión, ha logrado conquistar el cariño del público gracias a su carisma y belleza.

Actualmente la artista se encuentra en las grabaciones de la telenovela ‘Corazón Guerrero’ pero utilizó su cuenta de Instagram, para solicitar la ayuda de sus miles de seguidores para colaborar en la situación de un ser querido.

Gaby aprovechó sus plataformas digitales y realizó una publicación de una imagen, en la que le suplicó a sus seguidores que le ayudaran con el caso de su amigo Fernando, quien se encuentra enfrentando difíciles momentos.

La actriz le pidió a sus fanáticos que incluyerna en sus oraciones a su amigo, para que pronta pueda salir del hospital y sobre todo que logre la recuperacion con el monto de dinero que se encuentran recolectando.

Hola mis Ángeles!

El es un amigo muy preciado en mi entorno! También muy amigo del mejor cirujano @drluisgil ! Lamentablemente su vida en este momento corre peligro! Les pido con el corazón en la mano que colaboremos todos , con lo que podamos, y también mucha oración , ya saben que la fe mueve montañas! Mientras podamos bendecir a nuestro prójimo, hagámoslo , nuestro señor se los va agradecer muchísimo! Y visualicemos desde ahora a nuestro Fer , saliendo de ese hospital, para honra y gloria de nuestro señor! De antemano muchísimas gracias ! Pronto te veremos Fer! Los amo a tiempo mis ángeles, y los bendigo!” se puede leer en la publicación.

Por supuesto sus fanáticos ante esta petición, hicieron llegar sus muestras de cariño y apoyo para la actriz: “Que Dios los bendiga”, “en nuestras oraciones”, “mucha fuerza Fer”, “se encontrará en mis oraciones”, “que todo esté bien para su sanación”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, Gaby Spanic no ha dado más detalles sobre lo que le está sucediendo a su amigo, pero si admitió que son altos los gastos hospitalarios es por eso que se necesita apoyo monetario.

Gaby Spanic niega que su novio le haya sido infiel

La actriz de 28 años reveló que estos rumores de la supuesta “infidelidad” no son ciertos y que habrían surgido debido a que muchas personas no “soportan” verla feliz y triunfando en su vida.

"Algunos medios no pueden vivir sin mí! SOY DE MI MISMA Jajajajaja,¡Se nota que necesitan gente TOP para vender revistas! ¡Pues no les daré la dicha de verme infeliz con tanta difamación! ¡Ya dejen de meterse en la vida privada de los famosos! ¡Inventando información falsa! #QUECOINCIDENCIAS Cada vez que empiezo proyecto, me ven feliz, agradecida, avanzando empiezan a dispararme a quema ropa, ¿no les da vergüenza ganarse la vida así?”, escribió Gaby.