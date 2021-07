Gaby Spanic: 17 horas sin comer para lucir figura envidiable

Ciudad de México.- Gaby Spanic reveló en entrevista para el programa Hoy algunos detalles de la dieta que realiza para lucir una figura de ensueño a sus 47 años de edad.

Manifestando que es una mujer cuidadosa de su aspecto físico, aunque no al 100 por ciento, la venezolana contó: “el hacer el ayuno intermitente me está funcionando muy bien, claro debo de ir a un médico, pero hago mucho ayuno, y trato de darme también mis gustos, como de todo un poco, no tanto, como poco”.

Posteriormente, la actriz confesó los esfuerzos que hace con su alimentación.

Trato de hacer una cena temprana, a las 7 de la noche y también no comer absolutamente nada hasta el día siguiente, contando las horas de sueño para estar en ayuno, por ejemplo, ceno a las 7 y mi comida al día siguiente es a las 3 de la tarde, son 17 horas sin comer

Y por si esto no fuera suficiente, Gaby también aseguró que además de lo anterior toma una infusión que elimina la grasa del cuerpo.

“Frutos rojos, té verde, matcha, le hecho un poquito de aceite de coco, le hecho un poquito de espirulina, de nopal, un poquito de alpiste para eliminar toxinas, clorofila que me da muchísima energía”, finalizó.