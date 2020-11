Gaby Ruiz asegura que dudó de la hombría de Eleazar Gómez porque no dejaba que lo tocara

LOS ÁNGELES, California.- La modelo Gaby Ruiz declaró que Eleazar Gómez, durante el tiempo que tuvieron una relación, no dejaba que lo tocara y nunca le explicó los motivos.

La ex pareja del actor, reveló que algunas veces dudó de su hombría, porque sin ofrecerle ninguna explicación la mantenía al margen siempre que estaban juntos.

La verdad sí me dejó mucho que desear, cuando estábamos juntos la verdad es que, ni me dejaba tocarlo. Era de que... Normal, quieres tocarlo, satisfacerlo y era de rechazar. Me decía tú déjame a mí, prácticamente nunca se lo conocí, subrayó.

El cantante, dijo, se mostró atento con ella desde el principio, con una actitud que la ‘jalaba’ y eso sumado a su atractivo físico la cautivó.

Sin embargo, de repente empezó a tener arranques violentos hacia sus amigos, que la ponían nerviosa y le fue infiel.

“Entonces decía, si a sus amigos los trata así, cómo me va a tratar a mí. En una pelea muy banal me quiso alzar la voz y después vino una infidelidad y yo dije bye”, externó.

Aunque ella en el particular no sufrió violencia física de parte de Eleazar Gómez, está dispuesta a servir de testigo si lo requiere la modelo peruana Stephanie Valenzuela u otra de las ex novias.

“En los 20 días que tuvimos de relación, fue todo lindo, gracias a Dios no sufrí una agresión física, que bueno que alzaron la voz”, puntualizó.

Hoy día, el también modelo está en prisión tras golpear, morder e intentar estrangular a su novia y de acuerdo a su abogado Froylán Díaz Elizalde, ahí permanecerá por lo menos 6 meses.