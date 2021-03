Gaby Platas recibe ofensas de tuiteros tras defender a Víctor Trujillo

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Gaby Platas se vio sumergida en un hilo de twitter, donde fue criticada de manera severa, tras defender a Víctor Trujillo, quien es acusado por usuarias de internet de abusar de sus compañeras de trabajo, al usarlas como un objeto de burla femenina.

Todo inició cuando la actriz retuiteó un post de Trujillo, donde el actor de comedia y comentarista de noticias hacía su declaración, para dejar claro que lo suyo es solo un personaje y que nunca pasaría por su cabeza abusar u ofender a alguna de sus compañeras.

"Declaro: No soy un violador, ni acosador, ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor", explicó Trujillo y agregó: "Repudio la campaña inquisitoria que pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre". Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor.

Repudio la campaña inquisitoria q pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero.

Gracias siempre. — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) March 14, 2021 Cuando un ACTOR (así, en mayúsculas) tiene que explicarles la diferencia entre un personaje y él mismo es que de verdad no son muy brillantes. https://t.co/i9MLV0kZ1n — Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021

A esta publicación Platas agregó: "Cuando un ACTOR (así, con mayúsculas) tiene que explicarles la diferencia entre un personaje y él mismo es que de verdad no son muy brillantes", comentario que no causó gracia a sus seguidores, principalmente a los movimientos feministas, quienes no tardaron en publicar su opinión al respecto.

Gabriela Platas recibió cómo respuesta comentarios cómo: "Brozo puede ser el acosador y machista más grande y conocido en México, a pero solo es un personaje así sería esa lógica o como sería?", "Muy actor pero utilizaba tus compañeras mujeres en sus programas para hacer cosas no gratas para ustedes las mujeres", "sabemos la diferencia, pero resulta que Victor Trujillo escribía los guiones de su personaje o los aceptaba, donde Brozo promovía la cosificacióm d las mujeres. Que Victor asuma la responsabilidad q le toca y pida disculpas. Tan nefasto lo de Félix SM como lo de Brozo y Víctor T".

El hilo de este tuit es largo y sigue creciendo, hasta el momento de esta publicación, la actriz ya había respondido a gran parte de sus seguidores, los que no se leen muy complacidos antes su opinión personal.

Bueno, si no pueden distinguir una mujer violada de una mujer que voluntariamente se contrató para aparecer en un programa de tv, ¿cómo van a distinguir a un violador con varias denuncias de actor haciendo un personaje? — Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021

Pero la publicación que realmente calentó los ánimos de los usuarios de Twitter fue la siguiente, donde la actriz deja clara su postura y afirma qué si los internautas no conocen la diferencia entre una actriz que interpreta un personaje y una mujer violada, no tiene caso alegar al respecto.

"Bueno, si no pueden distinguir una mujer violada de una mujer que voluntariamente se contrató para aparecer en un programa de tv, ¿cómo van a distinguir a un violador con varias denuncias de actor haciendo un personaje?", escribió Platas en su tuit.

Nah, lo grave NO es que un candidato a la gubernatura de un estado tenga varias denuncias por violación. Lo “grave” es lo que yo tuiteo. ����♀️ https://t.co/95rNBISTEC — Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021

Los ataques contra Gaby Platas no se hicieron esperar después de esta declaración, donde grupos feministas criticaron su opinión, además de acatar su carrera y decisiones profesionales tomadas en el pasado, como posar con poca ropa para alguna revista para caballeros.

Y vienen con sus chismes de revistas y sus ataques a mi trabajo. Lo que sea con tal de justificar a un violador. Ojalá tengan un lindo día �� pic.twitter.com/phrbjNZbFi — Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021

"Cuéntame más. ¿Está comprobado que “nosotras” nos rentamos al mejor postor y aparecemos en catálogos?, ¿me muestras algún catálogo donde yo aparezca?, ¿me muestras algún lugar donde yo “me haya rentado”? Y lo escribe una mujer·, escribió Gaby.

Cuéntame más. ¿Está comprobado que “nosotras” nos rentamos al mejor postor y aparecemos en catálogos?, ¿me muestras algún catálogo donde yo aparezca?, ¿me muestras algún lugar donde yo “me haya rentado”? Y lo escribe una mujer. https://t.co/6nkpkBAZtW — Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021

Platas trató de conservar la calma ante las críticas y ofensas en contra de su persona, su carrera y compañeras del medio artístico. Por lo que sus publicaciones reflejaron su estado de ánimo, con un toque sarcástico.

"La verdad me encanta ver a los trolls que vienen a “atacarme” porque me he divorciado. Me sé valiente por decidir escoger mi felicidad por encima del “qué dirán”. Ninguna mujer tendría que quedarse en un matrimonio que la hace infeliz", explicó.

La verdad me encanta ver a los trolls que vienen a “atacarme” porque me he divorciado. Me sé valiente por decidir escoger mi felicidad por encima del “qué dirán”. Ninguna mujer tendría que quedarse en un matrimonio que la hace infeliz. pic.twitter.com/6btfZaRBT5 — Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021

Muchas fueron las ofensas que le escribieron los usuarios de la red social a la actriz mexicana, varios de ellos subidos de tono y faltando al respeto a su vida personal, no solo la laboral.

Les cae? Estos son sus ataques? De una mujer trans? Y los recibo por decir que no es lo mismo una VIOLACIÓN que salir en un programa de sátira en la tele? Ojalá nunca tengan que pasar por una violación para entender la diferencia. https://t.co/NEUmwBmSSC — Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021

"Yo pensaba que Ponchito Vera se había cansado de ti por esta hueca y no poderle dar un mijito", escribió la usuaria @walker_lesly, a lo que Gaby Platas respondió: "Les cae? Estos son sus ataques? De una mujer trans? Y los recibo por decir que no es lo mismo una VIOLACIÓN que salir en un programa de sátira en la tele? Ojalá nunca tengan que pasar por una violación para entender la diferencia".

Y así estas personas. “Vámonos Respetando”. Qué triste. https://t.co/0dUzDC2VkT — Gaby Platas (@gabyplatas) March 15, 2021