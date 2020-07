Gaby Muñoz le saca el sentido del humor a la cuarentena

Este es un buen momento para ver las cosas desde los ojos de un payaso, considera la intérprete Gaby Muñoz. Ante todos los cambios que ha implicado la pandemia -en su caso canceló presentaciones por México, China, Alemania y Francia, entre otros países- la actriz de clown piensa que hay que ver las cosas con un punto de vista más ligero.

"Verlo con sentido del humor dentro de lo tremendo y terrible que es. Creo que hay un momento ahorita esperanzador de poder mirarnos a los ojos y sentirnos acompañados en esto", dice a EL UNIVERSAL. "El rol del payaso, del humor en general, puede ser muy benéfico para que todo mundo que esté sufriendo mucho pueda tocar con un poco de humanidad y no se sienta tan solo y desolado", explica.

Con una carrera de 10 años dedicada al clown, Muñoz ha trabajado con organizaciones como Payasos sin fronteras, llevando su arte a comunidades vulnerables, además de salir de gira al extranjero. Reconocida por su personaje "Chula the clown", Gaby relata que ha buscado el lado bueno del encierro del que poco a poco vamos saliendo.

"También ha sido un momento muy positivo para mí todo esto porque me ha hecho detenerme un poco y adentrarme en otros universos o formatos en los que siempre había tenido interés y nunca había tenido tiempo de estudiar", comenta. En ese contexto es que está haciendo un libro, porque aunque no pueda estar en contacto directo con el público se sabe una cuentacuentos que se tiene que adaptar a los medios con los que cuenta. La actriz cuenta que no se atrevió a dar un paso apresurado a lo digital presentando obras de teatro como otras compañías, pero sí ha estado en contacto de otra forma.

"Me parece muy raro poner una obra de teatro en linea porque ni es una cosa ni otra; ni estás en el teatro, ni es una película, es como el registro de una obra lo cual nunca me ha gustado siempre me ha aburrido mucho", dice. El próximo viernes 31 de julio presentará una videoconferencia por Zoom y Facebook bajo el nombre "Los libros favoritos de mis personajes".