Gaby Crassus escribe desgarrador mensaje tras la muerte de su esposo Rodrigo Mejía

Ciudad de México.- Gaby Crassus empleó las redes sociales para escribir un emotivo y desgarrador mensaje luego de confirmarse el deceso de su esposo Rodrigo Mejía, quien perdió la vida este viernes a consecuencia de su contagio de Covid-19.

Al lado de una fotografía en la que se observa a la pareja muy feliz y sonriente, la presentadora de TV Azteca externó sus más profundos sentimientos y tristeza por la lamentable noticia de la muerte del también actor.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer... fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto...”, inició.

Posteriormente, Crassus solicitó que a la distancia el actor le mande las fuerzas para continuar con su vida. “Amor dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen.... Gracias Rodrigo gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo... todo el mundo te quería Ro y te lo ganaste a pulso amor”.

Finalmente, Gaby confesó: “Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos, pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor porque ese es el legado que nos dejaste un legado de amor. Te amo por siempre Bu ❤”.

Además del fallecimiento del actor a los 45 años de edad, cabe agregar que Salvador Mejía, hermano de Rodrigo, reveló que su padre también perdió la vida a finales del mes de enero tras contagiarse de coronavirus.