Gaby Castillo de "Enamorándonos", hacía público su gusto por consumir marihuana

Ciudad de México.- Gaby Castillo continúa bajo la mirada del ojo público tras ser detenida y acusada por multiples delitos como narcomenudeo, cohecho y encubrimiento por receptación.



La ex participante de "Enamorándonos" hacía públicos sus gustos, como ir al gimnasio y pasar tiempo con su familia, y dedicaba tiempo para estar sola y pensar qué quería hacer de su vida, o al menos es lo que dijo una vez en el programa "Enamorándonos", cuando le preguntaron qué hacía en sus ratos libres.



Con su cambio de look y de nombre artístico buscó que el público olvidara la actitud arrogante y altanera que tenía con los participantes y compañeros del reality show de TV Azteca en el que tuvo mucho protagonismo.



Esta imagen consistía en ser una chica de "barrio", como ella decía, y algo que no negaba era su gusto por consumir marihuana y andar con "chacales".

"En este tiempo a cualquier mujer le hace falta un chacal que la cuide. Siento que quise que las chavitas se sintieran identificadas con un noviazgo prohibido y loco. Me contaban que tenía un novio chacal", expresó la influencer en el programa de YouTube "Vaya, vaya".



Me quieren ver saliendo de mi barrio, me van a ver salir de mi barrio; saliendo con un chacal y fumando un poquito de hierba. Yo le encuentro un buen sentido. Es mi esencia y no me arrepiento, me gustó el concepto de ser una sirena cannabica", dijo sobre su consumo de marihuana.



Con respecto al término de "sirena cannabica", se refería al video de su sencillo "Enrola", en el que se puede ver a la cantante de género urbano fumando marihuana y en un traje de sirena con hojas de marihuana tapando sus pechos. Además de un traje de chef con hojas de marihuana y un pastel con la misma figura.

En la letra de la canción, que ella misma escribió, hay referencias hacia el cannabis: "Los dos sabemos lo que nos excita: prender la sativa y hacer cosas ricas" y "Vamos pa'l apartamento de Hawái. Donde tú y yo solíamos ponernos high".



El video hasta el momento cuenta con 51 mil 104 visitas y para Briela Sanz, conocida así por su cuenta de Instagram, fue una fantasía grabarlo, incluso quería que la gente sintiera que todo era una bonita fantasía.



"Yo me morí haciendo este personaje. El video para mí es un sueño, me fumo un porrito con mi 'chacal' y me quedó dormida y sueño que soy una sirena cannabica.

Quiero que la gente vea esto como una fantasía", comentó en la entrevista.

En el video también se puede ver a un hombre moreno tatuado al que ella se refiere como su "chacal", algo que la emocionó ya que representaba para ella el tipo de hombre peligroso con el que los papás no le permitirían a sus hijas o hijos salir.