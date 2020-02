Gabriela Spanic publica foto sin ropa en Instagram para promocionar La Usurpadora

CIUDAD DE MÉXICO.-Gabriela Spanic, una de las actrices más famosas de Venezuela, impactó en Instagram al publicar una foto totalmente desnuda.

En la foto se le podía ver a la guapa actriz de 46 años sentada en una piedra, cubriendo con su mano parte de su pecho, y mirando atrevidamente a la cámara.

Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas", dijo Spanic en el post.