Gabriel Soto revela motivo por el que no festejó el Día del Padre con sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO.-Gabriel Soto reveló que el pasado fin de semana no pudo celebrar con sus hijas el Día del Padre, situación que levantó las sospechas de un posible problema con la madre de sus hijas, luego de que el actor arremetiera contra Geraldine Bazán en redes sociales desmintiendo que ella se sacrificara trabajando por sus hijas.

Sin embargo, Soto aclaró: “Tuve que ir a trabajar, me tuve que ir a Ciudad Juárez, y desde hace un par de meses, Geraldine, la mamá de mis hijas, me dijo que ella tenía que irse en estas fechas a grabar su última escena a República Dominicana y que si se podía llevar a mis hijas para aprovechar la oportunidad y llevarlas a un hotel resort que es de niños, de una cadena de televisión de niños muy grande, y bueno, pues pensando en el bienestar y la diversión de mis hijas y en la oportunidad, evidentemente le dije que sí”.

No obstante, el histrión mexicano aclaró que este miércoles es cuando se reunirá con sus pequeñas.

Y ya mañana que vea a mis hijas ya celebramos el Día del Padre para compensarlo. Ahora en las vacaciones de verano se van a quedar un mes conmigo, un mes con su mamá y, las veo mañana y las veo este fin de semana, entonces tratamos de compaginarnos. Me hubiera encantado pasar el Día del Padre con mis hijas evidentemente”.

Finalmente, Gabriel desmintió no haber acudido a un evento junto a Irina Baeva porque su ex suegra estaba en el lugar, y aseguró que él no estaba programado para aparecer en el mismo, por tal motivo no acudió.