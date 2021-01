Gabriel Soto platica sobre la perdida de su madre: "Dejé de verla cuando tenía 7 años"

CIUDAD DE MÉXICO.- Siempre inmerso en nuevos proyectos televisivos, y envuelto en alguna que otra polémica por su vida privada, el actor mexicano no se había detenido a charlar acerca de su pasado. Por eso, sorprendió que este fin de semana, en entrevista con el canal de Youtube de Matilde Obregón, el artista recordara el que fue uno de los momentos más duros de su vida.

El protagonista de Te acuerdas de mí tenía nueve años cuando perdió a su madre, Elisa Díaz Lombardo. Pero la última vez que la vio era incluso más pequeño.

“[De mi madre tengo] los recuerdos más hermosos, de jugar con ella, de abrazarla, de cómo era su forma de ser. Realmente son pocos, mi madre falleció cuando yo tenía nueve años, sin embargo, yo la dejé de ver tiempo antes porque ya estaba un poco mal de salud”, comenzó a explicar el actor. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de gabrielsoto (@gabrielsoto) “Prácticamente dejé de verla cuando tenía 7 años. Fueron épocas muy complicadas, entonces, también la psique me hace no recordarla, es como una defensa que tengo. Los pocos recuerdos que tengo de mi madre son de amor, de cómo era su forma de ser, que era como muy viva, muy alegre...”

Él quedó entonces al cuidado de su padre, Francisco Soto Borja, y en poco tiempo, la salud de Elisa Díaz comenzó a empeorar.

“Me quedo evidentemente con mi papá. Mi mamá ya estaba muy mal de salud, ya no estaba en condiciones óptimas como para cuidarme, me fui con mi papá y fue entonces que empezó como su debacle, su caída en cuestión de salud. Siempre estuvo la familia de mi mamá al pendiente de mí, estuvo mi papá, la familia de mi papá. Son circunstancias que a uno le toca vivir y que hay que afrontarlo”.

Elisa Díaz en una fotografía que el actor subió a su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @gabrielsoto)

Gabriel Soto reveló que al ser tan pequeño, no pudo despedirse de su madre.

“En sus últimos momentos no, porque te digo estaba yo muy niño y evidentemente ese tipo de circunstancias son muy complejas. Ya a lo último, no despedirme de ella como tal, porque no fue así, pero sí verla desde otra perspectiva y con otro sentimiento de que ya estaba un poquito mal... Ya la veía un poquito mal de salud. Entonces, una despedida como tal, no”.

Tras el fallecimiento de Elisa Díaz, el padre de Gabriel Soto rehízo su vida y se casó con su segunda esposa, con quien mantuvo una relación durante 15 años. Los tres se mudaron a EEUU, y el protagonista de Vino el amor dejó de ver durante un tiempo a su familia materna.

“Mi papá siempre ha estado sumamente presente en mi vida. Y mi padre se volvió a casar nuevamente. Rehízo su vida. Y su segunda esposa fue esa figura [materna] en ese momento para mí. Las cosas con mi papá y su segunda esposa no funcionaron después de casi quince años. Y ahora está con una tercera esposa desde hace veinte, veintidós años, que es esa figura un poco hasta cierto punto, y bueno la quiero muchísimo”, explicó el famoso a Matilde Obregón.

Años más tarde, volvió a reunirse con su familia materna, y su tía Betty le ofreció irse a vivir con ella, su esposo y sus hijas.

Gabriel Soto reconoció que tiene pocos recuerdos de su madre, en parte como un mecanismo de defensa (Foto: Instagram @gabrielsoto)

“Cuando regreso empiezo a ver nuevamente a la familia de mi mamá, y una de las hermanas de mi mamá, la hermana más pequeña de mi madre me invita a vivir con ellos... y pues ella se convierte en esta figura materna para mí”, concluyó el actor.