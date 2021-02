Gabriel Soto llama cobardes a los haters en redes sociales

Ciudad de México.- Gabriel Soto no ocultó su molestia con las personas que se dedican a enviar mensajes de odio en redes sociales, tal como le ha sucedido a su colega Fátima Molina, quien en días recientes lamentó que su aspecto físico fuera blanco críticas.

“No hay que ser cobardes, porque finalmente yo estoy seguro que el 99.9% de las personas que comentan ese tipo de comentarios agresivos en Instagram, no lo dicen de frente, porque no tienen los pantalones y el valor de hacerlo, y que no se escuden en un teléfono o en una computadora”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

A pesar de que el actor e Irina Baeva celebraron el cumpleaños de las hijas de Soto el pasado fin de semana, Gabriel no escapó de los señalamientos en su contra por no estar con las niñas el día exacto de su aniversario de vida, por lo que también aprovechó el momento para responder a sus detractores.

“También lo mismo, me han criticado que por qué no estuve con ellas en su cumpleaños, ¡estaba trabajando!, yo me fui a Miami, Miranda mi hija chica cumplió el viernes, Elissa mi hija mayor cumplió el miércoles, cumplen con dos días de diferencia y bueno, estuve el fin de semana con ella, les hicimos una fiesta, estuvimos con la familia, y bueno, pues estar con ellas”, manifestó.

Cambiando radicalmente de tema, Gabriel Soto se dijo muy orgulloso de que su primogénita debutará como actriz dentro de la telenovela ‘Si nos dejan’.

“Como papá siempre hay que apoyar a los hijos, y esto es una ilusión que ella tenía desde hace tiempo, creo que es una gran oportunidad para ver si realmente es lo que ella quiere hacer y sobre todo a mi lo que más me interesa y más me importa como papá es su educación”, finalizó.