Gabriel Soto le aplica 'ojo por ojo, diente por diente' a Geraldine

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del reencuentro entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto en la primera comunión de su primogénita, trascendió que la actriz le prohibió a su ex esposo llevar al festejo su actual pareja, Irina Baeva, situación por la que él le exigió no llevar a su madre, doña Rosalba Ortiz.

Una publicación reveló que una amiga de Bazán contó que, desde hace un mes, la artista ya le había informado a su mamá y a Gabriel de la reunión, pero desde ese momento le prohibió al padre de sus hijas llevar a su novia, pues no desea que las niñas convivan con ella.

Eso no le agradó para nada, ya que él ha querido incluir a Irina en su vida familiar, pero en un principio no tuvo cómo negarse. Sin embargo, un día antes de la celebración, Gabriel le llamó a Geri para exigirle que desinvitara a la señora, que no quería verla, ya que de lo contrario él no asistiría, contó la fuente.