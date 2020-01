Gabriel Soto explica que aun sigue a Irina en Instagram

Luego de darse a conocer que Gabriel Soto e Irina Baeva se habían dejado de seguir en Instagram y esto puso en duda su romance, es el actor quien decidió dar fin a las especulaciones.

Durante su encuentro con la prensa, el protagonista de Soltero con Hijas confrontó los rumores y explicó: “Claro que no, eso no es cierto, sí nos seguimos”.

“Hice un up date (actualización) de mis contraseñas y como que se botó ahí algo, pero sí nos seguimos. No tenemos por qué no seguirnos y si no nos seguimos en Instagram, no pasada nada, nos seguimos por todos lados”, agregó.

Acto seguido, Soto subrayó que el hecho de que una pareja no se siga en redes sociales no significa nada, “Yo lo que digo es: ‘Instagram vemos, realidades no sabemos’.

Lo que ponemos en Instagram o en redes sociales solamente es un fragmento de lo que uno quiere mostrar en la vida y la vida privada y personal es otra cosa completamente diferente. Si te sigues o no te sigues, si te comentas o no te comentas, no pasa absolutamente nada, lo que importa es lo que pasa dentro de una relación”.

De esta forma, Gabriel sigue reafirmando su amor por Irina, misma de la que ha dicho se encuentra muy enamorado y con la que no descarta volver a casarse.