Gabriel Soto e Irina Baeva lanzan mensaje a detractores por chismes de su relación

Ciudad de México.- Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva siguen haciéndole frente a los rumores sobre su romance, después de que la pareja estuviese separada por cuestiones laborales.

En su llegada por el aeropuerto, los artistas fueron captados por los medios de Siéntese quien pueda, por lo que aprovecharon para lanzar un mensaje a sus detractores.

Después de que el reportero de la emisión les cuestionara sobre si eran pareja, Soto replicó: “Sí, obviamente…”. Por su parte, la artista rusa decidió vacilar con el tema y agregó: “somos compañeros de viaje nada más”.

¿Sin romance?

No obstante, cuando el periodista les hizo hincapié en los rumores con relación a que ya no hay romance entre ellos, Gabriel inmediatamente dijo: “Puras especulaciones, puros chismes, a toda esa gente que habla y que dice, no sean chismosos, preocúpense de su vida”.

Acto seguido, el enviado del programa de espectáculos les pidió una prueba de su amor, a lo que Irina respondió entre risas: “¡Tenemos que dar una prueba de nuestro amor! ...”.

Finalmente, la intérprete de 30 años culminó el encuentro con el reportero con el siguiente mensaje:

Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tenemos que dar ninguna prueba de nuestro amor a nadie, estamos juntos, estamos contentos, es lo que más importa, muchas gracias”

Presumen la figura

Por otra parte, en el matutino Despierta América se han dado a conocer algunas imágenes de la feliz pareja presumiendo sus figuras en traje de baño bajo el sol en Miami.