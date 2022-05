Gabriel Soto e Irina Baeva han tenido que aplazar su boda por esta razón

Ciudad de México.- Gabriel Soto se sinceró y explicó por qué ha tenido que aplazar sus planes de boda con Irina Baeva.

El actor gijo que existe una situación que lo ha hecho posponer su unió con la actriz rusa.

Pese a declararse totalmente feliz y enamorado de Baeva, el mexicano confesó que un asunto que está fuera de sus manos lo ha hecho aplazar su enlace nupcial.

La guerra Rusia-Ucrania

“Seguimos en los preparativos, lo único que nos ha detenido un poco es desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania, en el tema de que la familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita, y no han podido concretar el hecho de que vengan, y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”, explicó el intérprete en entrevista para Televisa Espectáculos.

Sin embargo, el artista de 47 años no quiere terminar el 2022 sin ser esposo de Irina, de 29, por lo que ha puesto un tiempo límite para casarse con ella.

Foto: Agencia México

“De este año no pasa, porque también esperamos, vino la pandemia, y luego ahora esto, y son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno, si queremos esperar un poco, a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad en ese sentido, pero no pasa de este año, vamos a ver cómo le hacemos, si no yo me voy a Rusia, o sea, vemos de qué manera lo hacemos, pero ya lo queremos hacer y no pasa de este año”, declaró.

Finalmente, Gabriel Soto también manifestó que tras su unión matrimonial no descarta tener un hijo con Baeva, “Obviamente Irina es un sueño que ella tiene, y yo feliz de formar una familia en ese sentido, así que es el proceso, si ya te casas, ¿qué es lo que viene?, un hijo, una familia, así que en eso estamos, estamos echándole ganas”.