Gabriel Soto e Irina Baeva atraviesan crisis amorosa

Gabriel Soto e Irina Baeva fueron noticia hace algunos días, luego de darse a conocer que la pareja ya no se seguía en redes sociales, hecho que hizo surgir los rumores de un posible distanciamiento entre ambos.

Y a pesar de que el actor desmintió esta información asegurando que fue un problema con su celular lo que ocasionó esta situación, ahora una fuente reveló a una publicación que en realidad Soto y Baeva atraviesan una crisis en su relación sentimental y todo por culpa de la ex del histrión, Geraldine Bazán.

“Baeva está cansada de que Geri le llame a Soto con cualquier pretexto, estén o no las niñas con él. Con el pretexto de que las niñas estaban con Gabriel grabando escenas para la telenovela, Geraldine le llamaba a Gabriel para todo, casi casi hasta para saber si estaban bien abrigadas, y eso no le pareció a Irina, pues creía que sólo lo hacía para molestar”, contó la amiga de la pareja.

“(Gabriel le dijo) que tenía que tomarle las llamadas o leer sus mensajes a Geraldine, que no podía evadirla porque era la madre de sus hijas… En una de las últimas locaciones de la telenovela, Geraldine no dejaba de llamarle y mandarle mensajes a Gabriel, e Irina ya no aguantó más ¡y explotó!; le gritó a Gabriel: ‘¡Qué tanto quiere esa señora, si las niñas están bien!”, agregó.

Acto seguido, la fuente contó que a pesar de que Soto intentó calmar la situación diciendo que los mensajes eran por algo relacionado con la escuela de las niñas, y que ella siempre supo que no podía evitar el trato con su ex, Baeva no se tranquilizó.

“(Irina) se puso en plan de diva. Le dijo que la viera bien, que era joven y guapa y que no tenía la necesidad de aguantar esa situación, que ella podría andar con el hombre que quisiera... y le gritó: ‘Gabriel, elige: ¡ella o yo!, porque ya he llegado a mi límite… (Gabriel) se encabr$%& y le dijo que madurara, que parecía niña caprichosa. Ahí donde ves a Gabriel todo amoroso y relajado, también tiene su lado explosivo, y hasta le dijo a Irina que, si no podía con esta situación, que pensara si quería estar con él”, detalló.

Y añadió: “Como (ella) tenía el coraje atravesado, decidió dejar de seguir a Gabriel en las redes... pero él no se quedó atrás, ¡e hizo lo mismo! Pero días después de pelearse, a él lo entrevistaron y dijo que había hecho algo raro con su celular y que por eso dejaron de seguirse en las redes. Fue días después de esta entrevista que volvieron a seguirse, para que los reporteros ya no les hicieran preguntas”.

Pero a pesar de todo esto, la fuente no cree que Gabriel e Irina terminen su relación amorosa. “No quiero pensar que terminen por esto, creo que es una pelea como muchas que tienen las parejas. Han superado cosas peores, porque se aman. Además, en verdad quieren seguir adelante con sus planes de boda”.