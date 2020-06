Gabriel Soto amenazó a Geraldine Bazán de llevarse a las niñas si seguía yendo a fiestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Un pariente cercano de Gabriel Soto otorgó una entrevista a TVNotas en donde contó lo molestó que estaba el actor luego de que Geraldine Bazán acudiera a una fiesta en Miami en donde había alrededor de 40 invitados, y es que la preocupación de Soto recae en que Bazán le pueda trasmitir el covid-19 a sus hijas.

Actualmente el actor se encuentra pasando la cuarentena en Acapulco y la fuente asegura que extraña mucho a sus hijas debido a que Geraldine no lo ha dejado pasar mucho tiempo con ellas por lo peligroso que el estar viajando pudiera ser. Por si eso fuera poco, la famosa habría visto las fotos de Gabriel e Irina en un super sin cubrebocas.

“A Geraldine le sirvió de pretexto cuando publicaron las fotos de Gabriel con Irina en una plaza de Acapulco, pues le dijo que era una irresponsabilidad estar saliendo así sin cubrebocas y que como no se estaba cuidando lo necesario, no se las mandaría por un tiempo, hasta que él se asegurara de no tener síntomas, por lo que Gabriel estuvo casi un mes sin verlas físicamente y sólo lo hacían por videollamadas”, señaló.

Sin embargo, las cosas se voltearon para Bazán luego de que Soto se enterara de que había acudido a una fiesta en Miami con decenas de invitados.





“Lo que pasa es que Gabriel estalló de coraje, pues vio en redes que Geraldine estuvo en Miami a finales de mayo, en una fiesta con más de 40 personas, entonces no se le hizo justo que ella le quiera limitar las visitas con sus niñas poniendo de pretexto el Covid y ella está como si nada, tomando vuelos sólo para irse a cotorrear con sus amigos a Estados Unidos”.

“Aunque Gabriel ya le había pedido a las niñas para esa primera semana de junio, Geraldine se negó y prefirió dejarlas con su mamá; sin embargo, cuando Gabriel se dio cuenta de que ella andaba de fiesta sin importarle el virus, él le dijo que iba a pasar por las niñas”, agregó.

Gabriel estaba tan molesto que incluso amenazó con quitarle a las pequeñas.

“Sí, pues a Geraldine ya no le quedó de otra; él le habló muy molesto y le dijo que era una irresponsable al exponer a sus hijas por irse a sus pe&%$, y le advirtió: ‘Si vuelves a salir de fiesta en esta pandemia, ¡te las quito!’”, señaló.

“Ella le dijo que estaba equivocado, pues aunque sí había viajado, respetó todas las medidas y que casi no se acercó a la gente en esta fiesta, sin embargo, en redes están las fotos que la evidencian, pues se ve que había mucha gente, sin cubrebocas y hasta todos abrazados, sin respetar la distancia; y aunque Gabriel pudo haber usado eso como prueba y llevarse a las niñas, no lo hizo, aun sabiendo que es a lo que Geraldine le tiene tanto miedo”, finalizó