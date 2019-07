Gabriel Soto abandona molesto estudio del ''Gordo y la Flaca''

El actor aprovechó sus redes sociales para dar a conocer los hechos y para explicarles a sus fanáticos, quienes esperaban verlo en el programa, su motivo por el cual decidió abandonar dichas instalaciones.

‘‘Me tuve que salir del foro, desgraciadamente no pude realizar la entrevista, al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores de Lily Estefan y el ‘‘Gordo’’ de Molina la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que ¿Cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mi’’.

El actor dejó en claro que estaba ahí con motivo de promocionar su obra de teatro y no de su vida privada.

‘‘Yo me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro de ‘‘Cleopatra metió la pata’’ no de mi vida personal, si me hubieran preguntado algo yo no tengo ningún problema en hablar de eso, simplemente creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera, no puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada’’.

Comentó que no tenía ninguna explicación que darle a Lily Estefan, quien había comentado todo lo contrario.

‘‘Creo que no tenía caso hacer la entrevista y Lily Estefan dijo que había muchas cosas que aclarar, creo que a ella no le tengo que aclarar absolutamente nada’’.

El famoso recordó que nunca había hecho algo similar en su vida profesional, sin embargo estaba muy molesto para quedarse.

‘‘Nunca me había ido de un programa en toda mi carrera, pero creo que no fue la manera correcta de hacer una invitación a un programa’’.

Al finalizar el actor de despide de sus seguidores mandando besos y saludos vía Instagram.



