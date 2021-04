Gabriel Cuevas cuenta su experiencia en Survivor VIP

HERMOSILLO.- Gabriel Cuevas se convirtió en el primer expulsado de la más reciente edición de “Survivor VIP”, algo que generó polémica incluso antes de que las grabaciones comenzaran.

Y es que el conductor de “Venga la Alegría” se encontró en el programa con su rival Bella de la Vega, algo que le desagradó desde el principio y no quiso disimular ni siquiera un poco. Pero lo que más habría afectado al famoso durante su participación en el programa fue que lo tildaran de “débil”, algo que él considera fue por sus preferencias sexuales.

Soy una persona fuerte, no soy débil, hago ejercicio, soy competitivo y me dolió que me dijeran débil, ¿sabes? Demostré que los gays no solo somos buenos para muchas cosas, sino que somos fuertes”, dijo Gabriel en entrevista exclusiva a EL IMPARCIAL.

Incluso el conductor aseguró que se había “dejado ganar” porque el ambiente tóxico con los demás participantes comenzaba a afectarlo, especialmente la actitud de Bella.

“Bella es un personaje que sí sufre cada vez que le decían que iba a hacer un reto que decía ‘no no, no puedo’, iba a la producción y se quejaba y creo que todos la agarraron. Le tiene miedo a todo, no quiere cooperar, no ayuda en los retos, siempre decía que le dolía algo o se sentía mal para no hacerlos”, comentó.

“Dije lo que pensaba, y fue una estrategia honesta noble, pero que incomoda a muchos y a otros les agradó (…) me sentí muy débil en la parte emocional y me harté y dije ‘ya, yo ya me voy’. Extrañaba mi día a día, buscando entrevistas, saliendo a la calle, como reportero y es lo que realmente quería”, contó.

Gabriel celebra regresar a la vida cotidiana, y aunque extrañará algunas cosas de su experiencia, le alegra haber regresado a casa.

“Yo soy muy fan del reality y uno cree que es fácil, pero no, había días que grabábamos todo el día. Lo más horrible que me paso fue que me salieron hongos a los pies, porque te metes a la lancha, se mojan tus pies, te llenas de tierra y más agua. Todo el día está húmedo y eso fue lo que me pasó”, comentó.

Lo que sí, aunque su expulsión en “Survivor” fue temprana, no descarta la posibilidad de volver, aunque sí niega que pueda unirse a “Exatlón”.

“Creo que para Exatlón necesito mucha condición física. Además, ahora que entré a Survivor me queda claro lo diferente que es ver un reality a ser parte de uno. De pronto es una experiencia muy padre, tiene mucha magia y para mí, pero ya habrán más oportunidades”, finalizó.