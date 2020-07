Gabriel Chávez, la voz del “Señor Burns”, presenta síntomas de Covid-19

HERMOSILLO, SON.- El coronavirus podría haber llegado a la industria del doblaje de voz. Gabriel Chávez, actor mexicano que encarnó al icónico “Señor Burns” de “Los Simpson”, informó en una transmisión en vivo que presenta síntomas de Covid-19.

Fue a través de Facebook que comentó a sus seguidores que comenzó a sentir malestares desde las 6:00 horas del día de hoy.

“Mis dolencias son fiebre, dolor de estómago, debilidad y un dolor insoportable”, explicó el actor, quien agregó que también tiene problemas para respirar.

Chávez está consciente de que sus síntomas corresponden a Covid-19, sin embargo dijo no tener miedo, y que permanecerá en cama.

“No tengo miedo, al contrario. Me siento muy fuerte. No me voy a mover de la cama hoy: Me están cuidando. Y bueno amigos, nada más eso quería comentarles a ustedes”, finalizó la transmisión.

Gabriel Chávez es un reconocido actor de doblaje que ha prestado su voz a varios personajes en las caricaturas, películas y series, en donde destacan “el abuelo Phil” (¡Hey, Arnold!), “Ed Cabeza Grande” (La Vida Moderna de Rocko), “Buzz Buzzard” (“El Nuevo Show del Pájaro Loco”), “El sr. Duncan” (Mi pobre angelito 2), entre otros.

Pero sin lugar a dudas, su personaje más famoso es el temido multimillonario de Springfield, “Montgomery Burns” de “Los Simpson” a quien dio su voz para el doblaje latinoamericano desde la temporada 1 a la 15.