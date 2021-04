“Fui su pluma de vomitar”: Talina Fernández reveló que productor de “Hoy” le hizo la vida imposible

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios décadas de trabajar en la televisión mexicana, principalmente en Televisa, Talina Fernández formó parte del programa “Hoy”, el cual lleva más de tres décadas al aire, pero confesó que su paso por el matutino fue “horrible”.

“La Dama del Buen Decir” reveló a Ana María Alvarado y a sus compañeros de “Sale el Sol”, que cuando fue presentadora del matutino de Televisa, entre 1998 y el 2000, su experiencia por el programa fue de las más horribles que ha tenido.

Esto, porque el productor del programa, en ese entonces, Alexis Núñez, le hizo la vida imposible, según dijo, al grado que la hizo renunciar debido a los malos tratos.

Empecé el programa ‘Hoy’ con Alfredo Adame, me llevaba muy bien con él, pero con el que no me llevaba, desde el principio me aborreció, era con un productor que trajo Televisa de Cuba que se llama Alexis Núñez. Me hizo la vida tan absolutamente miserable que tuve que dejar el programa ‘Hoy’”, dijo.