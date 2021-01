¡Fuertes imágenes! Laura Zapata comparte video de las curaciones que le hacen a su abuela; exige justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Zapata sigue exigiendo justicia para su abuela Doña Eva Mange por medio de las redes sociales, y después del aseguramiento del asilo por parte de las autoridades del Estado de México, la actriz continúa levantando la voz tras los estragos en la salud de la señora de 103 años de edad.

A través de su cuenta de Twitter, la hermana de Thalía compartió fuertes imágenes de una de las curaciones de Doña Eva junto al mensaje: “ Tiempo real !!! A ver quién puede justificar esto !!! #CárcelParaLosResponsables !!!”.

Por otra parte, y a pesar de todo el apoyo que ha tenido en redes sociales, recientemente la artista ha recibido algunos mensajes en contra de su denuncia, aparentemente hechas por otras personas que tienen a sus familiares en el mismo asilo, por lo que sin dudarlo la reconocida villana de las telenovelas no se quedó callada y respondió.

Luego de que la tuitera @AlidaVillar escribiera: “La residencia tiene lineamientos y su prioridad debe de ser el bienestar de sus inquilinos sin importar quien les grite. Vaya excusa para justificar sus faltas”. Zapata replicó: “Que digan misa, soy Malvinas, soy Dulcina, soy Onelia, soy Lorenza Martínez Negrete... el personaje que quieran. Pero de la responsabilidad nadie los salva, ni mis personajes de ficción”.

De la misma manera, la usuaria de Twitter @Ana_de_A, reprochó la acción de Zapata manifestando: “Que no vas a creer y no somos mandados yo tengo a mis abuelos ahí y no he visto mejor gestión de la pandemia y cuidado a las personas mayores. Si fuera distinto no estaría mis abuelos tan contentos y ahora con estos disgustos innecesarios”.

A lo que Laura contestó: Disgustos innecesarios cuando esto le hacen a una persona de la tercera edad. Tan vil como los dueños de este lugar. Pues ve buscando otro asilo para tus abuelos, éste está suspendido y asegurado. Vergüenza deberías de tener de apoyar a criminales. #CárcelParaLosResponsables”

Por ahora se desconoce el tiempo que la abuela de Thalía permanecerá en el asilo donde se agravó su estado de salud, ni el proceso que lleva la denuncia que interpuso Laura Zapata contra los responsables del cuidado de Doña Eva Mange, pero se espera que la misma actriz informe posteriormente sobre estas situaciones.