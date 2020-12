Fue Verónica Castro quién provocó la mancuerna Luis Miguel y Armando Manzanero

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno no puede contar la carrera del intérprete Luis Miguel sin sus discos "Romances", cuya inspiración musical fue del puño y letra del maestro Armando Manzanero.

Fue en el programa de variedad nocturno "Aquí está", que se transmitía por el canal de las estrellas de Televisa y conducido por la actriz y cantante Verónica Castro, que se dio el encuentro entre el cantautor Armando Manzanero y el intérprete Luis Miguel.

Hay varias anécdotas de aquella noche, pero una que sobresale entre todas, es que la actriz y conductora del programa envió a imprimir las letras de las canciones del maestro yucateco para que las pudiera interpretar Luis Miguel, quien en aquel entonces desconocía su música.

Tiempo después es cuando ambos artistas unen su talento para juntos trabajar en la producción musical del disco "Romance", que vio la luz en 1991 y catapultó al intérprete hasta los cuernos de la luna, al grado de realizar una segunda entrega del mismo título.

Luis Miguel guarda silencio

Grandes personalidades, que van desde Tony Bennett hasta Susana Zavaleta, dieron voz a los románticos temas escritos por Manzanero. Y aunque todos le dieron un toque de inigualable valor, hay un cantante que destacó por la manera tan especial en que interpretó las creaciones del gran maestro: Luis Miguel.

Todo empezó en 1991 cuando Armando Manzanero produjo para el “Sol de México” el disco “Romance”. Se trata de una material bastante significativo para ambos, pero en especial para el cantante, ya que fue el paso con el que evolucionó de artista pop del momento a figura seria de la escena musical. Los temas del yucateco consagraron a Luis Miguel a nivel mundial.

‘Te extraño’ y ‘No sé tú’, son los temas que Manzanero compuso para “Romance”, cuyo éxito fue desbordante: más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo; 32 semanas en el número 1 de la lista Billboard Latin Pop Albums; primer álbum en idioma español sin fusión de un artista latino en obtener un disco de oro por la Recording Industry Association of America (RIAA); una nominación al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino.

La clave de ese glorioso resultado fue la captación de audiencias que la dupla consiguió. Y es que mientras que los temas eran boleros que habían sido lanzados desde los años 40, la frescura y el auge de Luis Miguel atraían en ese momento a un público bastante joven, femenino sobretodo. El resultado: abuelas, madres e hijas compartiendo un mismo gusto, lo que para el cantante significaba una suma significativa en sus seguidores.

Entonces tres años después repitieron el hito y Manzanero volvió a trabajar con el “Sol”. Así, en 1994 lanzaron otro disco de boleros llamado “Segundo romance”. Luego, en 1997, grabaron un tercer disco, “Romances”. Y un cuarto llegó en el año 2001, “Mis romances”. De estos materiales de inmortalizaron temas del yucateco como ‘Por debajo de la mesa’ y ‘Somos novios’.

Sin embargo, lo que empezó como una relación de admiración y cordialidad pareciera no haber terminado exactamente igual. Los rumores apuntaban a que a Manzanero no le parecía ya la forma de ser de Luis Miguel.

Algo muy comentado entre los medios de comunicación es la falta de declaraciones del cantante sobre el fallecimiento del maestro. A decir de varios comentaristas que tuvieron la oportunidad de entrevistar a Manzanero, Luis Miguel no le volvió a responder ni las llamadas una vez que alcanzó la fama.

Durante una entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, el cantautor yucateco fue cuestionado sobre su relación con el cantante Luis Miguel, a quien le diera varias de sus canciones más populares, otorgándole así grandes éxitos.

"Hay gente que no conoce el agradecimiento"."A las dos únicas cosas que voy a ir son dos: A mi sepelio y a un show, pero no de Luis Miguel", expresó Don Armando Manzanero y agregó “Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo (...) Dejó mal a un señor que es grandioso, como Alejandro Fernández, si hizo eso, ¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco”, declaró.