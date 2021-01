Fue 2020 un año de vencer para David Zepeda

El año 2020 le trajo más cosas positivas que negativas a David Zepeda, pues a pesar de las problemáticas surgidas a raíz del coronavirus, para el actor sonorense el año pasado le dio un nuevo protagónico en la televisión y también la oportunidad de regresar a unas de sus pasiones, la música.

Zepeda estrenó en octubre pasado "Vencer el desamor", producción de Rosy Ocampo en la que da vida a un hombre actual y que busca quitar estereotipos acerca del "macho mexicano".

"Una de las cosas que me gustó de la serie cuando me invitó Rosy fue que era un retrato más fiel a lo que es un hombre actual, un hombre que también la puede pasar mal, que sufre, que puede ser buen padre y sobre todo, un hombre que muestra sus sentimientos, algo que a veces en la televisión no solemos ver con tanta frecuencia", detalló Zepeda a EL UNIVERSAL.

En la historia que está en su recta final, David da vida a Álvaro Falcón, uno de los tres hijos de Bárbara Albarrán (Daniela Romo), quien tras enterarse de la infidelidad de su esposa Olga (Altair Jarabo) decide rehacer su vida y que tiempo después termina enamorándose de la esposa de su hermano.

Para David, hacer este personaje lo sacó de su zona de confort, al ser un papel distinto a los que venía realizando, y también cobró importancia porque fue el trabajo que hizo que saliera de su casa y de su aislamiento impuesto por la pandemia.

Aunque considera que reactivarse fue algo positivo, Zepeda también confiesa que al inicio y gran parte del elenco tenía miedo de contagiarse de Covid-19.

"Cuando iniciamos las grabaciones llevábamos cuatro meses en pandemia, había mucha información que nos aterrorizaba, que te podías contagiar al respirar o contagiar algo, fue algo angustiante, pero Rosy logró darnos tranquilidad protegiéndonos, y nosotros al ver el nivel de cuidado que tenían eso, nos hizo que ese miedo o angustia se fuera disipando, claro, siempre cuidándonos", compartió el actor de 47 años.

Sin esperarlo "Vencer el desamo"r también le dio la posibilidad de regresar a cantar, al interpretar el tema "Un millón de caricias" junto al cantante Fer Corona y que desde enero forma parte de la telenovela.

"Durante las grabaciones existió esa espinita de escribir una canción y entre Fer (Corona) y un chavo que vive en Nueva York empezamos a trabajar en ella, cuando estuvo se la presenté a Rosy Ocampo y ella le gusto y se convirtió en la balada romántica de la telenovela".

Esta canción ha hecho que el actor esté considerando regresar de manera más formal al ámbito musical, sin dejar de lado su faceta como actor.

"Siempre me ha gustado la música pero le he dado prioridad a la actuación; cantar es algo que me gusta y disfruto hacer, además siento que ser actor y cantante no es muy distinto, por un lado como intérprete cuento una historia de amor o desamor por medio de la música, y en la actuación puede ser similar cuando encarnó un personaje. La música es un complemento de mi vida como actor es algo que disfruto y espero poder retomar, si la vida y la pandemia lo permite", añadió.