"Frida, llama por favor", Alejandra Guzmán llora tras pedir a su hija una llamada

Cd. de México.- A la cantante Alejandra Guzmán se le escaparon las lágrimas durante un concierto en Arizona en el que le pidió a su hija, Frida Sofía, que la llamara.



Fans que acudieron al show grabaron el momento en el que la famosa se puso sensible al interpretar el tema "Llama Por Favor", el cual le dedicó a la influencer días después de que ella la amenazara con contar sus secretos en Instagram.



Durante una entrevista con el programa de televisión, la intérprete de "Hacer el Amor con Otro" dijo que no tenía comunicación con su descendiente puesto que ella la había bloqueado de sus redes y no le contestaba las llamadas.



Frida Sofía ha mandado mensajes a través de sus redes sociales en los que ha expuesto su molestia con su progenitora y con su ex pareja, Christian Estrada, a quien fuentes han dicho que sostiene una relación con la cantante.



"¡¿Quieren fama?! ¡Chin...! Yo me comunico con @laguzmanmx por aquí, porque desde el año pasado la señora ha estado 'súper trabajadora para mantenerme', y ustedes desde ahora en adelante tienen acceso a tooodo", escribió la también modelo en una historia de Instagram.