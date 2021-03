Frida Sofía y Alejandra Guzmán sostienen reencuentro a través del teléfono

Tijuana, BC.- “Mami para ser feliz te necesito en mi vida”, esas fueron las palabras de Frida Sofia a Alejandra Guzmán a través de un encuentro telefónico que tuvieron en “Despierta América” este jueves.

Ambas quienes han tenido un distanciamiento, se han herido, se ha rehusado a hablar, finalmente parece que la luz al final del túnel empieza a verse.

Dejando claro ante todo que no hay nada que no se pueda solucionar, la roquera mexicana accedió a tener una llamada con su hija, aprovechando la visita de su retoño al programa de Univisión.

Frida Sofía se mostró conmovida de escuchar a su madre dispuesta a todo por volver a estar juntas y solucionar las diferencias que una vez las separaron.

“Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado, y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”, recalcó Frida Sofia.

Tranquila, visiblemente con ojos llorosos dijo que podrían haber tenido diferencias, pero al enterarse de que estaba la intérprete tenía Covid, todo quedaba de lado para solucionarse, lo importante era saber que está dentro de todo bien.

Frida sugirió que para aclarar todas las cosas que se han dicho, es necesario acudir a un terapeuta que las ayude a sanar.

“Lo único que necesitamos es ella, yo y, pues si quiere, un terapeuta, que es necesario y justo y obvio para que podamos platicar. Y yo estoy encantada, nada más me recupero e iré con todo gusto a hacer esta terapia, yo abiertísima”, señaló Guzmán.

Con residencia actual en Florida, Frida Sofia, estuvo atenta a las palabras de su mamá en todo momento.

“Yo quiero empezar diciéndote que te amo, la verdad, que te necesito, que todo lo que necesitemos hablar estoy dispuesta a hacerlo y que no hay nada que no podamos solucionar”, indicó Alejandra Guzmán.