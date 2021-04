Frida Sofía se defiende y estalla contra Niurka Marcos

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía no se quedó callada luego de que Niurka Marcos la criticara severamente por sus recientes declaraciones contra su abuelo Enrique Guzmán, argumentando que la joven “solo busca publicidad” y que sus problemas debe arreglarlos en privado con familia.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán externó su descontento con la vedette y replicó: “Esta vieja para que vean SI BUSCA FAMA A COSTA DE QUIEN SEA… POBRE… DE CORAZÓN DE MORAL. Y QUE LE QUEDE CLARO QUE SUS PIN&%$ MAM&%$* DE “BRUJERIA” me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. YO TENGO UNA PROTECCIÓN DIVINA QUE UNA PIRU&% COMO TÚ JAMÁS ME PODRÁ HACER DAÑO”.

Posteriormente, la joven destacó que los medios de comunicación no buscan a Niurka por su sabiduría. “¿Estás ardida de que ya no hablen de ti? Solo te buscan para que opines tus pende%&*# y reírse de ti, no contigo MAMAniurrrrr”.

Finalmente, Frida cuestionó a la ‘Mujer escándalo’ con la posibilidad de que su hija pasara por lo mismo que ella. “¿Y si tu hija te dijera lo mismo? ¿Qué pedo, w%&? ¿Bailas?”.