Frida Sofía se defiende tras acusaciones de joven discapacitada

Frida Sofía rompió el silencio luego de que una joven discapacitada de nombre Libertad Ojeda, que dice ser publirrelacionista, denunciara a través de redes sociales que la hija de Alejandra Guzmán la maltrató y estuvo a punto de golpearla.

Durante una entrevista para el canal de YouTube “Chisme No Like” la joven cantante aseguró que Ojeda es una malagradecida, pues incluso le ha dado dinero para ayudarle con su enfermedad, además que tiene “trapitos al sol” que sacarle. “No soy mala persona, ya estoy hasta la madre de que me hagan ver un diablo cuando no lo soy”, manifestó.

Sobre el comentario de Libertad al respecto que Frida estaba en estado inconveniente, la hija de La Guzmán replicó: “perdóname, pero ella llegó cayéndose de la silla y yo tenía miedo porque pues yo no me quiero meter en más problemas”.

Manifestado que la única intención de Libertad Ojeda es darse a conocer a través de la controversia, y enviando como prueba la captura de sus conversaciones en donde aparentemente la joven le asegura que será recluida por su adicción y en otra ocasión le pide que la apoye con un mensaje polémico, es que la nieta de Enrique Guzmán desea finalizar con las acusaciones de la publirrelacionista.