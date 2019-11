Frida Sofía se burla Enrique Guzmán tras problemas con el SAT

Tras su pleito con Chiquis Rivera, Frida Sofía brindó una peculiar entrevista al youtuber reconocido como “El Escorpión Dorado” y no dudó en arremeter contra su madre, su abuela Silvia Pinal y su abuelo Don Enrique Guzmán.

Al escuchar el nombre del cantante, la joven contestó: “Ah, ya le cerraron sus cuentas por grosero usted, por no quererme apoyar, pero no me importa… es como yo (de guarra)”.

Luego de ser cuestionada sobre si ha tenido novios del medio artístico, Frida aprovechó para lanzar el primer ataque contra Alejandra Guzmán. “Sí, pero se lo llevó mi mamá”, y con una gran sonrisa añadió: “ya (tomo las cosas) con un poquito de humor”.

Posteriormente, Frida Sofía también habló de Doña Silvia Pinal y al escuchar la pregunta sobre si tiene comunicación con ella, contestó: “Mi abuelita me habla (y me pregunta) ‘¿estás bien el día de hoy?’ y (yo le digo) ‘abuelita dime tú …”, acto seguido dejó entrever que todo era una broma de su parte y añadió: “no me habla”.

Cabe señalar que Frida Sofía aseguró que las redes sociales son “su terapia” y tras arremeter contra algunos periodistas con varias palabras altisonantes, agregó: “Que yo sea grosera no me quita mi inteligencia, cabr%$#, cul%$&”.

A pesar de todos sus problemas personales, la también cantante se mostró muy segura de si misma y siempre tomando las cosas con humor.