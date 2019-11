Frida Sofía revive escándalo de Chiquis Rivera y Esteban Loaiza

LOS ÁNGELES, California.- Hace unos días se dio a conocer que Frida Sofía y Chiquis Rivera habrían protagonizado una pelea luego de haber finalizado los Premios de la Radio.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues Frida Sofía acudió a sus redes sociales para hablar de lo sucedido e incluso se dio el tiempo de contestarle a usuarios que defendían a la hija de Jenni Rivera.

“Cómo me voy a estar peleando por quesque insultar al señor de Bronco o no sé qué, o sea sorry, no sabía quién era en realidad, pero nunca lo traté mal, ni nada, pero esa vi…ja no creo que lo estaba defendiendo gritándome 'you litle fuc** bi, perri…’ pero detrás de todos sus criados y les digo criados porque les dice amiguitos, sus amiguitos son sus criados, entonces que chin** esconderte. Y bueno cuando te pueda ver, a ver si podemos hablar, ¿no?”, expresa Frida.

Lo más fuerte no quedó sólo ahí, sino luego de haber respondido a un comentario en especifico.

“Pobre niña mugrosa. Por lo menos ella (Chiquis) tiene los hue*** que te hacen falta para tener una relación buena con tu familia”, escribió un usuario para ella responder: “Cielo, ella le chupaba los hue*** a su padrastro. ¡Qué bonita familia!”, señalaba en el comentario.

Cabe recordar que a Chiquis se le llegó a vincular con Esteban Loaiza, quien sostenía un romance con su madre Jenni Rivera.

Hasta el momento, Chiquis no ha dicho nada al respecto.