Frida Sofía revela por qué no lleva el apellido de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía decidió hablar sobre todos los motivos que han provocado su distanciamiento con Alejandra Guzmán, luego de que en días recientes se especulara sobre una posible reconciliación entre madre e hija.

Durante la entrevista concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “De Primera Mano”, la joven confesó que pese a ser hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, no lleva el apellido de su padre por las diferencias que este tuvo con su abuelo cuando ella recién había nacido.

“(Nací) el 13 de marzo, a las 3:33 de la mañana, en un viernes 13, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma… (aunque deberían ser) Moctezuma Guzmán, no (estoy registrada así), pero si soy más Moctezuma, eso sí”, dijo Frida sobre sus orígenes.

Posteriormente, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que esta situación marcó su vida para siempre. “Ahí empieza el drama de mi vida, yo sin poder hablar (en ese momento), pero básicamente […] el hecho de que mi abuelo Enrique y mi papá pues llegaron a este punto de estar los dos con la pistola y mi mamá en medio, como novela, y se fue mi mamá y mi papá quería obviamente cuidarme, o la custodia o lo que fuera, pero pues mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento, fueron, me registraron bajo esos apellidos (Guzmán Pinal), y básicamente me quitaron mi verdadera identidad”.

Al ser cuestionada sobre si ahora buscará cambiar sus apellidos, Frida replicó: “yo creo que soy Frida Félix […] 100 por ciento, todas mis guerras ¿no?, ¿por qué no?, me encanta todo lo que dice, cómo se maneja, qué hace, para mi sigue viva, yo creo que si con alguien me puedo relacionar es con María Félix”.

Por último, al hablar de su vínculo con María Félix, Frida Sofía destacó que esto fue gracias a su familia paterna, además de relatar la forma en que Doña Silvia fue excluida de su misa de bautizo.

“Todo el mundo piensa que es por mi abuela Pinal, pero, de hecho, María era tan diva que era ‘yo sola o no voy’, así era, entonces dejaron a mi abuela (Silvia) fuera del bautizo, (entró) hasta después (de la misa). Tú ve las fotos y no está mi abuela Pinal”, dijo la joven.

Se espera que en una próxima entrega Frida Sofía cuente a detalle todos los problemas que ha mantenido con Alejandra, además de la reacción que tuvo cuando la oficina que maneja a su madre la acusó de haber orquestado un plan para hablar con la rockera y limar algunas asperezas entre ambas durante su asistencia a un programa de Estados Unidos.