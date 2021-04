Frida Sofía revela fue abusada por novio de Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta tarde se trasmitió en el programa "De Primera Mano" la entrevista realizada a Frida Sofía por Gustavo Adolfo Infante, donde se dio a conocer los abusos que la hija de Alejandra Guzmán sufrió desde los 5 años.

A decir de Frida Sofía, uno de los abusos más padeció fue a manos de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, quien la tocaba desde la niñez, lo que le provocó culpabilidad al pensar que "Eso hacían los abuelos".



Pero durante la platica con el periodista, también se reveló que la nieta de Silvia Pinal, perdió su inocencia con varios hombres que frecuentaban a Alejandra Guzmán, todo durante la primer infancia de la entrevistada.

Durante la misma charla, Frida Sofía declaró que fueron varios los hombres que intentaron sobrepasarse con ella, después de estar con su madre, siendo así como perdió la virginidad.

"Aquí no es para hacer ver mal a mi mamá o como villana, pero es como cuando ves una película de terror, no esperas estarte riendo", declaró y añadió, "Sí a mi no me gusta mi historia ¿Qué te hace pensar a ti que te va a gustar?", cuestionó.