Frida Sofía revela conversación con Alejandra Guzmán

LOS ÁNGELES, California.- Los problemas familiares entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán siguen registrándose en redes sociales, y es que, luego de que la rockera concediera una entrevista, Frida decidió atacarla por medio de Instagram.

A la modelo no le agradó lo que Alejandra dijo ya que subió una captura de pantalla, de la entrevista, y puso en letras grandes la palabra: Mentirosa, acuérdate de esto.

Más tarde subió otras dos capturas de pantalla en las que se mostraba una conversación que tuvieron madre e hija en noviembre del 2015.

‘‘Mamá yo ya no quiero nada que ver con…y pues es mi ex novio y no me siento cómoda al escuchar que sales al barco con el. Me duele mucho el simple hecho de que hayas invertido con el justo después de que terminamos…’’.